За прошедшие полгода магазин поднимал цены дважды в первый раз на 25 во второй на 40% сколько рублей стал стоить набор посуды после второго повышения цен если до начала повышения цен он стоил 5700руб

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За прошедшие полгода магазин поднимал цены дважды в первый раз на 25 во второй на 40% сколько рублей стал стоить набор посуды после второго повышения цен если до начала повышения цен он стоил 5700руб

Автор: Гость