За прошедшие полгода магазин поднимал цены дважды в первый раз на 25 во второй на 40% сколько рублей стал стоить набор посуды после второго повышения цен если до начала повышения цен он стоил 5700руб
Алгебра
За прошедшие полгода магазин поднимал цены дважды в первый раз на 25 во второй на 40% сколько рублей стал стоить набор посуды после второго повышения цен если до начала повышения цен он стоил 5700руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаем проценты. 1.25 - это повышение на 25%, 1.4 - это повышение на 40% 5700*1.25*1.4=9975(руб) Ответ: после второго повышения набор посуды начал стоить 9975 рублей.
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