Помогите решить задачку. Маша испекла 24 пирога и 8 булочек . Во сколько раз больше испекла Маша пирогов,чем булочек?

Математика

Помогите решить задачку. Маша испекла 24 пирога и 8 булочек . Во сколько раз больше испекла Маша пирогов,чем булочек?

Автор: Гость