Помогите решить задачку. Маша испекла 24 пирога и 8 булочек . Во сколько раз больше испекла Маша пирогов,чем булочек?
Математика
Помогите решить задачку. Маша испекла 24 пирога и 8 булочек . Во сколько раз больше испекла Маша пирогов,чем булочек?
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24:8=3(раз) Ответ:в 3 раза
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