Помогите решить задачу дано m(NaSiO3)=180г w(р-ра)=20% найти m(Н2SiO3)-? решение Na2SiO3+HCL
Химия
Помогите решить задачу дано m(NaSiO3)=180г w(р-ра)=20% найти m(Н2SiO3)-? решение Na2SiO3+HCL
Ответ(ы):
Гость:
M(Na2SiO3) = 180 г*0,2=36 г М(Na2SiO3) = 122 г/моль ∨(Na2SiO3) = 36 г/122 г/моль = 0,295 моль M(H2SiO3) = 78 г/моль Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3↓ Из уравнения реакции видно, что ∨(Na2SiO3)=∨(H2SiO3)=0.295 моль m(H2SiO3) = 78 г/моль*0,295 моль = 23 г Ответ: 23 г
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