Помогите решить задачу два велосипедиста выехали из деревни одновременно в противоположных направлениях скорость каждого 12 км в час через сколько часов расстояние между ними будет 72 км

Математика

Помогите решить задачу два велосипедиста выехали из деревни одновременно в противоположных направлениях скорость каждого 12 км в час через сколько часов расстояние между ними будет 72 км

Автор: Гость