Помогите решить задачу два велосипедиста выехали из деревни одновременно в противоположных направлениях скорость каждого 12 км в час через сколько часов расстояние между ними будет 72 км
Математика
Помогите решить задачу два велосипедиста выехали из деревни одновременно в противоположных направлениях скорость каждого 12 км в час через сколько часов расстояние между ними будет 72 км
Ответ(ы):
Гость:
72:12=6час они ехали вместе в разные стороны ,значит каждый из них проехал 6:2= по3часа 12*3=36 12*3=36 36+36=72км
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