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Помогите решить задачу (геометрия 8 класс)
Геометрия
Помогите решить задачу (геометрия 8 класс)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 и 16 см стороны параллелограмма
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