Помогите решить задачу К празднику Наурыз для трёх девочек заказали национальные платья. На пошив платья швея израсходовали 4 м ткани. В каждом классе по 15 девочек. Сколько метров ткани понадобилось?
Математика
Помогите решить задачу К празднику Наурыз для трёх девочек заказали национальные платья. На пошив платья швея израсходовали 4 м ткани. В каждом классе по 15 девочек. Сколько метров ткани понадобилось?
Ответ(ы):
Гость:
1)15*4=60 Ответ:60 метров ткани понадобилось.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
До подоних слiв доберiть протилежнi за значениям .Возрасте час дiеслiв.сидить,вiд'iде,говорить,буде вiдчиняти,заходов,вiдлiтатиме,грiэ,зачинив, гов...
Физика
На полу стоит мальчик массой 40 кг.Какое давление он производит на пол,если общая п??ощадь подошв его ботинок,соприкасающихся с полом, равна 250см?
Математика