Помогите решить задачу К празднику Наурыз для трёх девочек заказали национальные платья. На пошив платья швея израсходовали 4 м ткани. В каждом классе по 15 девочек. Сколько метров ткани понадобилось?

Математика
Помогите решить задачу К празднику Наурыз для трёх девочек заказали национальные платья. На пошив платья швея израсходовали 4 м ткани. В каждом классе по 15 девочек. Сколько метров ткани понадобилось?
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Автор: Гость
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Гость:
1)15*4=60 Ответ:60 метров ткани понадобилось.
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