Помогите решить задачу К празднику Наурыз для трёх девочек заказали национальные платья. На пошив платья швея израсходовали 4 м ткани. В каждом классе по 15 девочек. Сколько метров ткани понадобилось?

Математика

Помогите решить задачу К празднику Наурыз для трёх девочек заказали национальные платья. На пошив платья швея израсходовали 4 м ткани. В каждом классе по 15 девочек. Сколько метров ткани понадобилось?

Автор: Гость