Помогите решить задачу. Коля собрал из деталей автомобиля 13 легковых автомобилей и несколько грузовиков. На каждый легковой автомобиль о использовал по 6 деталей, а на каждый грузовик - по , 18 деталей. На все автомобили ушло ...

Математика

Помогите решить задачу. Коля собрал из деталей автомобиля 13 легковых автомобилей и несколько грузовиков. На каждый легковой автомобиль о использовал по 6 деталей, а на каждый грузовик - по , 18 деталей. На все автомобили ушло 150 деталей. Сколько грузовиков собрал Коля?

Автор: Гость