Помогите решить задачу. Коля собрал из деталей автомобиля 13 легковых автомобилей и несколько грузовиков. На каждый легковой автомобиль о использовал по 6 деталей, а на каждый грузовик - по , 18 деталей. На все автомобили ушло ...
Математика
Помогите решить задачу. Коля собрал из деталей автомобиля 13 легковых автомобилей и несколько грузовиков. На каждый легковой автомобиль о использовал по 6 деталей, а на каждый грузовик - по , 18 деталей. На все автомобили ушло 150 деталей. Сколько грузовиков собрал Коля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(150-13×6):18=(150-78):18=72:18=4
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