Помогите решить задачу: На вантажівці 14 т 750 кг овочів, а на причепі - на 5 т 340 кг мен??е. Скільки кілограмів моркви на вантажівці з причепом, якщо морква становила 2\ 5 усіх овочів?

Математика

Помогите решить задачу: На вантажівці 14 т 750 кг овочів, а на причепі - на 5 т 340 кг мен??е. Скільки кілограмів моркви на вантажівці з причепом, якщо морква становила 2\ 5 усіх овочів?

Автор: Гость