Помогите решить задачу: На вантажівці 14 т 750 кг овочів, а на причепі - на 5 т 340 кг мен??е. Скільки кілограмів моркви на вантажівці з причепом, якщо морква становила 2\ 5 усіх овочів?
Математика
Помогите решить задачу: На вантажівці 14 т 750 кг овочів, а на причепі - на 5 т 340 кг мен??е. Скільки кілограмів моркви на вантажівці з причепом, якщо морква становила 2\ 5 усіх овочів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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