Что легло в основу сюжета романа дубровский

Литература
Что легло в основу сюжета романа дубровский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основу сюжета этого произведения лег рассказ близкого приятеля Пушкина  П.В. Нащокина " про одного белорусского небогатого дворянина по фамилии Островский (как назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из именья и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подьячих, потом и других".
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