Что легло в основу сюжета романа дубровский

Гость: Гость:

В основу сюжета этого произведения лег рассказ близкого приятеля Пушкина П.В. Нащокина " про одного белорусского небогатого дворянина по фамилии Островский (как назывался сперва роман), который имел процесс с соседом за землю, был вытеснен из именья и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подьячих, потом и других".