Помогите решить задачу Одна стрекоза летит со скоростью 12м/с и догоняет другую,к??торая летит со скоростью 10м/с.Вначале расстояние между ними было 6м.Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?
Математика
Помогите решить задачу Одна стрекоза летит со скоростью 12м/с и догоняет другую,к??торая летит со скоростью 10м/с.Вначале расстояние между ними было 6м.Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?
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