Помогите решить задачу Одна стрекоза летит со скоростью 12м/с и догоняет другую,к??торая летит со скоростью 10м/с.Вначале расстояние между ними было 6м.Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?

Математика

Помогите решить задачу Одна стрекоза летит со скоростью 12м/с и догоняет другую,к??торая летит со скоростью 10м/с.Вначале расстояние между ними было 6м.Через сколько секунд первая стрекоза догонит вторую?

Автор: Гость