Помогите решить задачу по ИКТ Для кодирования одного из цветов палитры служит д??оичный код 001. Сколько цветов содержит палитра ? Нужно решение
Информатика
Помогите решить задачу по ИКТ Для кодирования одного из цветов палитры служит д??оичный код 001. Сколько цветов содержит палитра ? Нужно решение
Ответ(ы):
Гость:
8 цветов 000 001 010 011 100 101 110 111
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