Помогите решить задачу по ИКТ Для кодирования одного из цветов палитры служит д??оичный код 001. Сколько цветов содержит палитра ? Нужно решение

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Помогите решить задачу по ИКТ Для кодирования одного из цветов палитры служит д??оичный код 001. Сколько цветов содержит палитра ? Нужно решение

Автор: Гость