Пожалуйста ребятаа помогите очень прошу нужно на завтра (( решите систему логари??мического уравнения: lg x + lg y = lg 2, x^{2}+ у^{2} = 5 все это в системе. кто нибудь помогите пожалуйстаа) не пожалею балла даю 50 баллов....
Алгебра
Пожалуйста ребятаа помогите очень прошу нужно на завтра (( решите систему логари??мического уравнения: lg x + lg y = lg 2, x^{2}+ у^{2} = 5 все это в системе. кто нибудь помогите пожалуйстаа) не пожалею балла даю 50 баллов. в подробности пожалуйста
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