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Помогите решить задачу под номером 1337
Математика
Помогите решить задачу под номером 1337
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Ответ(ы):
Гость:
150-(2*40)=70 707=10
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