Чем водросли отличаются от других растений,кратко и ясно

География
Чем водросли отличаются от других растений,кратко и ясно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они низшие растения, у них нет вегетативных органов, корней, стеблей.
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