Запишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить превращения: S---gt; HgS ---gt; SO2 ---gt; NA2SO3 ---gt; SO2 ---gt; SO3 ---gt; H2SO4

Химия

Запишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить превращения: S---gt; HgS ---gt; SO2 ---gt; NA2SO3 ---gt; SO2 ---gt; SO3 ---gt; H2SO4

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