Запишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить превращения: S---gt; HgS ---gt; SO2 ---gt; NA2SO3 ---gt; SO2 ---gt; SO3 ---gt; H2SO4

Химия
Запишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить превращения: S---gt; HgS ---gt; SO2 ---gt; NA2SO3 ---gt; SO2 ---gt; SO3 ---gt; H2SO4
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Ответ(ы):
Гость:
S+Hg=HgS 2HgS+3O2=2SO2+2HgO SO2+2NaOH(конц.)= Na2SO3+H2O Na2SO3+2HCl(разб.)=2NaCl+SO2+H2O 2SO2+O2= 2SO3 SO3+ H2O(хол.)= H2SO4(разб.)
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