Найдите площадь треугольника, если высота равна 15, основание 16, а одна из сторон 18
Геометрия
Найдите площадь треугольника, если высота равна 15, основание 16, а одна из сторон 18
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