Составить и записать девять словосочетаний, которые потребовались бы вам для опи??ания зимней погоды:воздуха, неба, снега. 1. сущ+сущ 2. глагол+сущ 3. прилагательное +сущ
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Составить и записать девять словосочетаний, которые потребовались бы вам для опи??ания зимней погоды:воздуха, неба, снега. 1. сущ+сущ 2. глагол+сущ 3. прилагательное +сущ
Ответ(ы):
Гость:
1. глагол +сущ - снег идёт 2. прил + сущ. - воздух свежий . снег пушистый. небо голубое .
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