Составить и записать девять словосочетаний, которые потребовались бы вам для опи??ания зимней погоды:воздуха, неба, снега. 1. сущ+сущ 2. глагол+сущ 3. прилагательное +сущ

Русский язык

Составить и записать девять словосочетаний, которые потребовались бы вам для опи??ания зимней погоды:воздуха, неба, снега. 1. сущ+сущ 2. глагол+сущ 3. прилагательное +сущ

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