Помогите решить задачу:решить задачу дети купались в реке. 12 девочек и 14 мальчиков вышли на берег, а 7 детей остались купаться.На сколько детей меньше осталось купаться в реке, чем детей, которые вышли на берег?

Математика
Помогите решить задачу:решить задачу дети купались в реке. 12 девочек и 14 мальчиков вышли на берег, а 7 детей остались купаться.На сколько детей меньше осталось купаться в реке, чем детей, которые вышли на берег?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12+14=26 детей вышли на берег 26-7=19 Ответ: на 19 детей меньше остались купаться, чем вышли на берег
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