Помогите решить задачу:решить задачу дети купались в реке. 12 девочек и 14 мальчиков вышли на берег, а 7 детей остались купаться.На сколько детей меньше осталось купаться в реке, чем детей, которые вышли на берег?

Математика

Помогите решить задачу:решить задачу дети купались в реке. 12 девочек и 14 мальчиков вышли на берег, а 7 детей остались купаться.На сколько детей меньше осталось купаться в реке, чем детей, которые вышли на берег?

Автор: Гость