Помогите решить задачу:решить задачу дети купались в реке. 12 девочек и 14 мальчиков вышли на берег, а 7 детей остались купаться.На сколько детей меньше осталось купаться в реке, чем детей, которые вышли на берег?
Математика
Помогите решить задачу:решить задачу дети купались в реке. 12 девочек и 14 мальчиков вышли на берег, а 7 детей остались купаться.На сколько детей меньше осталось купаться в реке, чем детей, которые вышли на берег?
Ответ(ы):
Гость:
12+14=26 детей вышли на берег 26-7=19 Ответ: на 19 детей меньше остались купаться, чем вышли на берег
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Литература