Помогите решить задачу. Сегодня воскресенье.Маша начала читать книгу,в которой 290 страниц.Она читает 4 странички каждый день,кроме воскресенья,когда она прочитывает 25 страниц.Маша читает каждый день.За сколько дней Маша прочи...

Математика
Помогите решить задачу. Сегодня воскресенье.Маша начала читать книгу,в которой 290 страниц.Она читает 4 странички каждый день,кроме воскресенья,когда она прочитывает 25 страниц.Маша читает каждый день.За сколько дней Маша прочитает книгу?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
290:(4*6+25)=10 недель/70 дней
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