Помогите решить задачу. Сегодня воскресенье.Маша начала читать книгу,в которой 290 страниц.Она читает 4 странички каждый день,кроме воскресенья,когда она прочитывает 25 страниц.Маша читает каждый день.За сколько дней Маша прочи...

Математика

Помогите решить задачу. Сегодня воскресенье.Маша начала читать книгу,в которой 290 страниц.Она читает 4 странички каждый день,кроме воскресенья,когда она прочитывает 25 страниц.Маша читает каждый день.За сколько дней Маша прочитает книгу?

Автор: Гость