Помогите решить задачу:,,В двух кассах было 807 грн.Когда из первой кассы выдали 167 г??н,то в ней осталось 123 грн.Сколько денег было в каждой кассе сначала?" СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Помогите решить задачу:,,В двух кассах было 807 грн.Когда из первой кассы выдали 167 г??н,то в ней осталось 123 грн.Сколько денег было в каждой кассе сначала?" СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
167+123= 290 грн - в первой кассе807-290= 517 грн - во второй кассе

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