Помогите решить задачу:,,В двух кассах было 807 грн.Когда из первой кассы выдали 167 г??н,то в ней осталось 123 грн.Сколько денег было в каждой кассе сначала?" СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

Помогите решить задачу:,,В двух кассах было 807 грн.Когда из первой кассы выдали 167 г??н,то в ней осталось 123 грн.Сколько денег было в каждой кассе сначала?" СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость