Помогите решить задачу Велосипед за 6 ч проехал 72 км. Скорость мотоцикла на 15км/ч б??льше скорости велосипеда. За сколько часов мотоциклист проедет 81 км?

Математика

Помогите решить задачу Велосипед за 6 ч проехал 72 км. Скорость мотоцикла на 15км/ч б??льше скорости велосипеда. За сколько часов мотоциклист проедет 81 км?

Автор: Гость