ПОМОГИТЕ решить задачу за 6класс. На первую а/машину погрузили на 0,6тн зерна больше, чем на вторую. Если бы на первую машину погрузили в 1,2 раза больше, а на вторую в 1,4 раза больше , то груза на обеих машинах было бы поровн...
Математика
ПОМОГИТЕ решить задачу за 6класс. На первую а/машину погрузили на 0,6тн зерна больше, чем на вторую. Если бы на первую машину погрузили в 1,2 раза больше, а на вторую в 1,4 раза больше , то груза на обеих машинах было бы поровну. сколько тонн груза погрузили на каждую машину?
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