Шар, объем которого равен 15 п, вписан в куб. найдите объем куба

Математика
Шар, объем которого равен 15 п, вписан в куб. найдите объем куба
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