Разобрать по составу слово - Иванушка
Русский язык
Разобрать по составу слово - Иванушка
Ответ(ы):
Гость:
Иван-корень Ушк- суффикс А- окончание
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