Возвышенность, расположенная между Волгой и Уральскими горами

Гость: Гость:

Общий Сырт — возвышенность на западе и северо-западе Оренбургской области. между р.Волга и Уральскими горами. в переводе с татарского Сырт- гребень, водораздел, возвышенность, разделяющая притоки двух рек или водоемов. Он примыкает к горам Южного Урала.