Возвышенность, расположенная между Волгой и Уральскими горами
География
Возвышенность, расположенная между Волгой и Уральскими горами
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Общий Сырт — возвышенность на западе и северо-западе Оренбургской области. между р.Волга и Уральскими горами. в переводе с татарского Сырт- гребень, водораздел, возвышенность, разделяющая притоки двух рек или водоемов. Он примыкает к горам Южного Урала.
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