Возвышенность, расположенная между Волгой и Уральскими горами

География
Возвышенность, расположенная между Волгой и Уральскими горами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Общий Сырт —  возвышенность на западе и северо-западе Оренбургской области. между р.Волга и Уральскими горами. в переводе с татарского  Сырт- гребень, водораздел, возвышенность, разделяющая притоки двух рек или водоемов. Он примыкает к горам Южного Урала. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помагите решить с обьяснениями Растояние от Даугавпилсса до Кулдиги равно 390 км.??з этих городов одновременно навстречу друг другу выезжают два ...
Ответить
Русский язык
Разобрать по составу слово - Иванушка
Ответить
Русский язык
В каком именно слове ударение падает на звук (а) 1)кармашек 2)малинка 3)лодочка 4)память
Ответить
Математика
Когда четыре десятка разлили в 15 одинаковых кувшинов , осталось 10 л воды. Сколько литров воды помещается в 10 таких кувшинах?
Ответить
Геометрия
Геометрия 7 класс,помоги в течении 1 часа ) Эти задачи + в треугольнике АВС <В= 90 гр??дусов. Через вершину С проведена прямая,которая параллел...
Ответить