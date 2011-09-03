Помогите решить задания по английскому,даю 86б
Английский язык
Помогите решить задания по английскому,даю 86б
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Гость:
1. are I'm. that's do I'm Is He's 2. September 3rd 2011 January 11th 2022 December 11th 2011 July 8th 2011 October 9th 2011 3. Wednesday, May the tenth. thirteenth Tuesday, May the sixteenth nineteenth Monday, May the twenty second
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