Помогите с 121!!! Помогите мне пожалуйста!!!
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Помогите с 121!!! Помогите мне пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащие звёздочкой, сказуемое галочкой 1) Хлеб* - батюшка^, водица* - матушка^. 2) Хлеб* - всему голова^. 3) Без хозяина земля* - сирота^ 4) Чужбина* - калина^, родина* - малина^. 5) Человек* - кузнец^своего счастья 6) Чай пить* - не дрова рубить^ 7) Хвастать* - не косить^, спина* не болит^
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