Русский. Срочно 1)Из предложений 8–11 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки следует глухой согласный звук, в приставке пишется буква, обозначающая глухой согласный звук...

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Русский. Срочно 1)Из предложений 8–11 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки следует глухой согласный звук, в приставке пишется буква, обозначающая глухой согласный звук». 2)Из предложений 4–6 выпишите слово, в котором правописание суффикса является исключением из правила. 3)Замените словосочетание «взволнованно подумал», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 4)Выпишите грамматическую основу из первой части сложного предложения 37 (8)Немного успокоившись, Петя стал перебирать в памяти события прошедшего дня. (9)Он тут же вспомнил, как видел утром молоденького француза-барабанщика, взятого в плен. (10)«Нам-то здорово, а ему каково? (11)Узнать бы, где он, – взволнованно подумал Петя. – (4)Вечером, когда офицеры отряда сидели за обеденным столом в маленькой деревянной избушке и Петя вместе со всеми ел жаренную на вертеле душистую баранину, он обратился к Денисову: – (5)Так что же вы думаете, Василий Фёдорович: это ничего, если я с вами останусь на денёк? (6)Мне велено всё узнать – вот я и узнаю, но вы меня пустите, пожалуйста, в самую главную… (37)Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел этого сделать даже с глазу на глаз.

Автор: Гость