Помогите с 2 и 3 заданием!)) Заранее спасибо
Английский язык
Помогите с 2 и 3 заданием!)) Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-where peter will learn french? when peter will learn french? 3-i will have one aplle one bowl of cereal and cap of tea
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