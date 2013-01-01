Помогите с 3 упражнением
Математика
Помогите с 3 упражнением
Ответ(ы):
Гость:
А) 36,4 ; 3,0; 35,3; 8,1; 300,0 б) 76,34; 22,04; 0,69; 0,00; 7,01 в)2,556; 48,010; 0,197; 0,200
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