Помогите с 4..............
Математика
Помогите с 4..............
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - одна часть. Тогда никеля 10,6х, меди 14х, а цинка 25,4х. Всего сплав весит 51 кг. 10,6х+14х+25,4х=51 50х=51 х=51/50 =1,02 кг Никеля: 1,02*10,6=10,812 кг Меди: 1,02*14=14,28 кг Цинка: 1,02*25,4=25,908 кг
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