Помогите с английским.5 класс. Write down 4 sentenceswith any of these words. Вот слова: sociable,clever,happy,intelligent,loving,healthy,thin,merry,friendly,talkative,strong,creative,slim,bright.
Английский язык
Помогите с английским.5 класс. Write down 4 sentenceswith any of these words. Вот слова: sociable,clever,happy,intelligent,loving,healthy,thin,merry,friendly,talkative,strong,creative,slim,bright.
Ответ(ы):
Гость:
Вот то что я знаю.))товариський, розумний, щасливий, розумний, люблячи, здоровий, завтовшки, веселий, балакучий, сильний, творчий, тонкий, яскраво
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