Немецкий язык, помогите пожалуйста!
Другие предметы
Немецкий язык, помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите задачи 1) Оператор набрал на компьтере произведение за 3 часа. Какую часть произведения лператор набрал на компьютере за 1 час 2) Труб...
Математика
Пожалуйста помогите Ширина прямоугольника на 6 см меньше его длины. Если ширину ??величить на 5 см, а длину на 2 см, то площадь его увеличится н...
Русский язык
Описание бабушкиной комнаты (М. Осоргин) На свете, на всем белом свете — а уж на что он велик! — не было комнаты чище бабушкиной. Все, что от при...
Информатика
Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нечетн??х отрицательных элементов соответствующей строки двумерного массива.
Қазақ тiлi