Запишите все виды придаточно обстоятельственных !!!!

Русский язык
Запишите все виды придаточно обстоятельственных !!!!
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Места, времени, образа действия, степени, условия, причины, цели, сравнения, уступки, следствия, присоединительные
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