Как ты думаешь почему славяне верили разных духов и богов

Обществознание
Как ты думаешь почему славяне верили разных духов и богов
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что они просили помощь и из за этого,ну я так думаю
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