5 предложений наречий с не из произведения Тарас и бульба
Русский язык
5 предложений наречий с не из произведения Тарас и бульба
Ответ(ы):
Гость:
Как орлы, озирали они вокруг себя очами всё поле и чернеющую вдали судьбу свою.
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