Сочинение на тему "сравнение Чацкого и молчалина" из "горе от ума"

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Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежит к лучшим произведениям русской литературы. В ней писатель отразил свое время, проблемы эпохи, а также показал свое отношение к ним.В этом произведении в лице главного героя Александра Андреевича Чацкого изображен «новый человек», который наполнен возвышенными идеями. Чацкий протестует против всех старых порядков, которые существовали тогда в Москве. Герой комедии борется за «новые» законы: свободу, ум, культуру, патриотизм. Это человек с другим складом ума и души, другим взглядом на мир и людей.Прибыв в дом Фамусова, Чацкий мечтает о дочери этого богатого барина - Софье. Он влюблен в девушку и надеется, что Софья любит его. Но в доме старого друга его отца героя ожидают одни разочарования и удары. Во-первых, выясняется, что дочь Фамусова любит другого. Во-вторых, что люди в доме этого барина – чужие для героя. Он не может согласиться с их взглядами на жизнь.Чацкий уверен, что в его время все изменилось:Нет, нынче свет уж не таков.Вольнее всякий дышитИ не торопится вписаться в полк шутов.Чацкий считает, что образование необходимо каждому человеку. Сам герой долгое время провел за границей, получил хорошее образование. Старое же общество во главе с Фамусовым считает, что ученость – причина всех бед. От образования человек может даже сойти с ума. Поэтому так легко фамусовское общество верит слуху о сумасшествии героя в конце комедии.Александр Андреевич Чацкий – патриот России. На балу в доме Фамусова он увидел, как все гости пресмыкаются перед «французиком из Бордо» только лишь за то, что тот иностранец. У героя это вызвало волну возмущения. Он борется за все русское в русской стране. Чацкий мечтает, чтобы люди гордились своей отчизной, говорили на русском языке.Герой не может понять, как его стране одни люди могут владеть другими. Он всей своей душой не принимает рабства. Чацкий борется за отмену крепостного права.Одним словом, Александр Андреевич Чацкий хочет изменить жизнь, жить лучше, честнее, справедливее.Для того, чтобы более ярко показать характер Чацкого, в комедии рисуется и его антипод – Молчалин. Этот человек очень изворотлив, способен найти подход к любому влиятельному лицу.Мировосприятие Молчалина, его жизненная позиция ни в коей мере не укладывается в моральный, нравственный кодекс жизни. Он один из тех, кто служит чину, а не делу. Молчалин уверен, что такая форма общественных отношений единственно верная. Он всегда оказывается в нужном месте в нужное время и незаменим в фамусовском доме:Там моську вовремя погладит,Тут в пору карточку вотрет…Кроме того, это человек, который готов терпеть любые унижения, лишь бы достичь власти и богатства. Именно такие перспективы вынуждают героя обратить свое внимание на Софью. Молчалин пытается вызвать в себе чувства к девушке, но симпатия его фальшива. Если бы отцом Софьи был не Фамусов – она была бы ему безразлична. И если вместо Софьи была более посредственная девушка, но дочь влиятельного человека – Молчалин все равно изображал бы любовь.Удивителен и другой факт: реплики Молчалина кратки, лаконичны, что свидетельствует о его стремлении казаться кротким и уступчивым:В мои лета не должно сметьСвое суждение иметь.Единственный человек, видящий истинную натуру Молчалина, – Чацкий. Он всем своим существом отрицает таких людей, как Алексей Степаныч. Чацкий язвительно говорит Софье об истинном положении дел:Вы помиритесь с ним, по размышленье зрелом.Себя крушить, и для чего!Подумайте, всегда вы можете егоБеречь и пеленать, и спосылать за делом.Муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей –Высокий идеал московских всех мужей.Чацкий дает точное определение Молчалину и ему подобных: «… не в войне, а в мире брали лбом, стучали об пол не жалея». Главный герой видит основную проблему Молчалина – его неспособность быть искренним из-за чрезмерного эгоизма и стремления из всего извлечь выгоду.Таким образом, Чацкий и Молчалин – совершенно разные люди, которые, казалось бы, принадлежат к одному поколению. Оба они молоды, живут в одно и то же время. Но насколько различаются их натуры! Если Чацкий – человек прогрессивный, наполненный идеями «нового времени», то Молчалин – порожденье «фамусовской Москвы», продолжатель их идей.В своем произведении Грибоедов показывает, что, хотя внешне победа осталась за философией жизни Молчалина, но будущее несомненно за Чацким и его сторонниками, количество которых увеличивается с каждым днем.