Запиши выражения и наиди их значения при а =8,10,12 при б=7,9,11 дед мороз положил в новогоднюю ночь подарки под 6 елок в нашем подъезде под каждую елку он клал б подарков сколько подарков положил под елки нашего подъезда в но...

Математика

Запиши выражения и наиди их значения при а =8,10,12 при б=7,9,11 дед мороз положил в новогоднюю ночь подарки под 6 елок в нашем подъезде под каждую елку он клал б подарков сколько подарков положил под елки нашего подъезда в новогод ночь решить знакми плюс и минус

Автор: Гость