Запиши выражения и наиди их значения при а =8,10,12 при б=7,9,11 дед мороз положил в новогоднюю ночь подарки под 6 елок в нашем подъезде под каждую елку он клал б подарков сколько подарков положил под елки нашего подъезда в но...
Математика
Запиши выражения и наиди их значения при а =8,10,12 при б=7,9,11 дед мороз положил в новогоднюю ночь подарки под 6 елок в нашем подъезде под каждую елку он клал б подарков сколько подарков положил под елки нашего подъезда в новогод ночь решить знакми плюс и минус
Ответ(ы):
Гость:
Сколько клал под каждую елку? Если 6, то 1)6x6=36(подарков) всего положил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Информатика
Даны две дроби A/B и C/D (A,B,C,D-натуральные числа). Составить программу для умножения д??оби на дробь. Результат должен быть несократимой дробью....
Русский язык