Запиши выражения и наиди их значения при а =8,10,12 при б=7,9,11 дед мороз положил в новогоднюю ночь подарки под 6 елок в нашем подъезде под каждую елку он клал б подарков сколько подарков положил под елки нашего подъезда в но...

Математика
Запиши выражения и наиди их значения при а =8,10,12 при б=7,9,11 дед мороз положил в новогоднюю ночь подарки под 6 елок в нашем подъезде под каждую елку он клал б подарков сколько подарков положил под елки нашего подъезда в новогод ночь решить знакми плюс и минус
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько клал под каждую елку? Если 6, то 1)6x6=36(подарков) всего положил
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