В чем состоит отличие иона некоторого вещества от атома? От молекулы того же вещества

Физика
В чем состоит отличие иона некоторого вещества от атома? От молекулы того же вещества
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Ответ(ы):
Гость:
Ион, заряжённый атом, становится в следствии потери электрона или его присоединения.
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