Даны две дроби A/B и C/D (A,B,C,D-натуральные числа). Составить программу для умножения д??оби на дробь. Результат должен быть несократимой дробью. Желательно через процедуру.
Информатика
Даны две дроби A/B и C/D (A,B,C,D-натуральные числа). Составить программу для умножения д??оби на дробь. Результат должен быть несократимой дробью. Желательно через процедуру.
Ответ(ы):
Гость:
program test; var a,b,c,d:real; begin readln(a,b,c,d); if (a>0) and (b>0) and (c>0) and (d>0) then writeln((a/b)*(c/d)); end. Вводим a,b,c,d с клавиатуры. Процедуру можешь сам включить сюда, там не сложно.
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