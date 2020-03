Даны две дроби A/B и C/D (A,B,C,D-натуральные числа). Составить программу для умножения д??оби на дробь. Результат должен быть несократимой дробью. Желательно через процедуру.

Гость: Гость:

program test; var a,b,c,d:real; begin readln(a,b,c,d); if (a>0) and (b>0) and (c>0) and (d>0) then writeln((a/b)*(c/d)); end. Вводим a,b,c,d с клавиатуры. Процедуру можешь сам включить сюда, там не сложно.