Чем питается хохлатая пеганка(типо утка)? 1) древесными насекомыми 2) семенами ??войных растений 3) побегами лесных трав 4) прибрежными беспозвоночными
Биология
Чем питается хохлатая пеганка(типо утка)? 1) древесными насекомыми 2) семенами ??войных растений 3) побегами лесных трав 4) прибрежными беспозвоночными
Ответ(ы):
Гость:
Древесными насекомыми и прибрежными беспозвоночными
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На 100км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6л бензина.Какое расстояние проведёт легковой автомобиль если у него в бензобаке 48л бензина?
Русский язык
Математика
Запиши выражения и наиди их значения при а =8,10,12 при б=7,9,11 дед мороз положил в новогоднюю ночь подарки под 6 елок в нашем подъезде под кажд...
Физика
Информатика
Даны две дроби A/B и C/D (A,B,C,D-натуральные числа). Составить программу для умножения д??оби на дробь. Результат должен быть несократимой дробью....
Русский язык