На 100км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6л бензина.Какое расстояние проведёт легковой автомобиль если у него в бензобаке 48л бензина?

Математика

На 100км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6л бензина.Какое расстояние проведёт легковой автомобиль если у него в бензобаке 48л бензина?

Автор: Гость