Почему Великобритания лидировала в применении паровых машин
История
Почему Великобритания лидировала в применении паровых машин
Ответ(ы):
Гость:
Она позволила открыть заброшенные шахты , которые были залиты грунтовыми водами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На 100км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6л бензина.Какое расстояние проведёт легковой автомобиль если у него в бензобаке 48л бензина?
Русский язык
Математика
Запиши выражения и наиди их значения при а =8,10,12 при б=7,9,11 дед мороз положил в новогоднюю ночь подарки под 6 елок в нашем подъезде под кажд...
Физика
Информатика
Даны две дроби A/B и C/D (A,B,C,D-натуральные числа). Составить программу для умножения д??оби на дробь. Результат должен быть несократимой дробью....
Русский язык