ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! Лексический разбор слова: медвяного аромата

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медвяный аромат: аромат - очень сильный, насыщенный, густой и приятный запахмедвяный - от слова мед, т.е. относящийся к чему-то, что содержит мед, например, часто в литературе употребляется медвяный аромат липы, также медвяный аромат может быть и на пасеке