Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нечетн??х отрицательных элементов соответствующей строки двумерного массива.

Информатика
Сформировать одномерный массив, каждый элемент которого равен количеству нечетн??х отрицательных элементов соответствующей строки двумерного массива.
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