Найдите отношения : а) 40 см к 24 м б) 800 г к 4 кг в)20 мин к 2 ч

Математика
Найдите отношения : а) 40 см к 24 м б) 800 г к 4 кг в)20 мин к 2 ч
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
а) 1 к 60 б)1 к 5 в)1 к 6

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