Помогите задачи 1) Оператор набрал на компьтере произведение за 3 часа. Какую часть произведения лператор набрал на компьютере за 1 час 2) Труба наполняет бассейн водой за 20 мин.Какую часть бассейна труба наполнит водой за 1...

Математика

Помогите задачи 1) Оператор набрал на компьтере произведение за 3 часа. Какую часть произведения лператор набрал на компьютере за 1 час 2) Труба наполняет бассейн водой за 20 мин.Какую часть бассейна труба наполнит водой за 1 мин? 3) Расстояние от старта до финиша Динара пробежала за 15с, а Данияр - за 12с.У кого из детей скорость больше?

Автор: Гость