Помогите задачи 1) Оператор набрал на компьтере произведение за 3 часа. Какую часть произведения лператор набрал на компьютере за 1 час 2) Труба наполняет бассейн водой за 20 мин.Какую часть бассейна труба наполнит водой за 1...
Математика
Помогите задачи 1) Оператор набрал на компьтере произведение за 3 часа. Какую часть произведения лператор набрал на компьютере за 1 час 2) Труба наполняет бассейн водой за 20 мин.Какую часть бассейна труба наполнит водой за 1 мин? 3) Расстояние от старта до финиша Динара пробежала за 15с, а Данияр - за 12с.У кого из детей скорость больше?
Ответ(ы):
Гость:
1) 1/3 2)1/20 3) у Данияра
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