К бассейну подведены две трубы 1-я труба наполнит бассейн за 8 часов а вместе они наполнят за 4 4/9 за сколько наполнит бассейн вторая труба?"

Математика

К бассейну подведены две трубы 1-я труба наполнит бассейн за 8 часов а вместе они наполнят за 4 4/9 за сколько наполнит бассейн вторая труба?"

Автор: Гость