К бассейну подведены две трубы 1-я труба наполнит бассейн за 8 часов а вместе они наполнят за 4 4/9 за сколько наполнит бассейн вторая труба?"
Математика
К бассейну подведены две трубы 1-я труба наполнит бассейн за 8 часов а вместе они наполнят за 4 4/9 за сколько наполнит бассейн вторая труба?"
Ответ(ы):
Гость:
1) 1 : 8 = 1/8 часть бассейна наполняет первая труба за 1 час 2) 4 4/9 * 1/8 = 40/9 * 1/8 = 5/9 части бассейна заполнит первая труба за 4 4/9 ч 3) 1-5/9 = 4/9 части бассейна заполнит вторая труба за 4 4/9 часа 4) 4 4/9 * 9/4 =40/9 * 9/4 = 10 часов потребуется второй трубе чтобы заполнить бассейн Ответ: 10 часов
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