Помогите с англом прошу!!!
Английский язык
Помогите с англом прошу!!!
Ответ(ы):
Гость:
What do you do now I an helping my mother. How long do you help her? I am helping her for 2 hours We will wright They will not go They will be wrighting He was reading Likes Eats Is eating Did she visit They had already rought Walked Looked It was raining
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