Помогите с домашним задание по английскому There is/there are. Перевести предложение: 1) в ??ашке - кофе. 2) яблоки на тарелке. 3) на стене висит картина 4) сколько ошибок в твоём диктанте? 5) в этой английской статье нет новых...

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Помогите с домашним задание по английскому There is/there are. Перевести предложение: 1) в ??ашке - кофе. 2) яблоки на тарелке. 3) на стене висит картина 4) сколько ошибок в твоём диктанте? 5) в этой английской статье нет новых слов

Автор: Гость