Помогите с домашним задание по английскому There is/there are. Перевести предложение: 1) в ??ашке - кофе. 2) яблоки на тарелке. 3) на стене висит картина 4) сколько ошибок в твоём диктанте? 5) в этой английской статье нет новых...

Английский язык
Помогите с домашним задание по английскому There is/there are. Перевести предложение: 1) в ??ашке - кофе. 2) яблоки на тарелке. 3) на стене висит картина 4) сколько ошибок в твоём диктанте? 5) в этой английской статье нет новых слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a cup of coffe 2) apples on a plate 3 ) on the wall hangs a picture 4) how many errors in your dictation? 5) не знаю
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